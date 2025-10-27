Magdalena Müller celebró su matrimonio con ingeniero tras más de cinco años de relación: "Amor y más amor"

27 oct. 2025 - 16:17 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Magdalena Müller, actriz del Área Dramática de Mega, dio a conocer que contrajo matrimonio con el ingeniero Félix Echeverría, con quien mantiene una relación desde hace más de cinco años.

La ceremonia se realizó en un ambiente íntimo y privado, acompañados únicamente por familiares y amigos cercanos. En su perfil, Magda compartió un carrusel de fotografías en las que se le ve luciendo un vestido de novia corto, con escote en la espalda y falda con vuelos.

Magdalena Muller/Instagram

"Y así llegaron los 34. Amor, amor, amor y más amor… así llegaron", escribió la intérprete, quien actualmente da vida a Paz en la teleserie "Aguas de Oro". Y es que el enlace se llevó a cabo el 25 de octubre, justo para el día de su cumpleaños.

La publicación rápidamente generó una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas del mundo de las teleseries nacionales, quienes no dudaron en expresar su cariño y buenos deseos.

"Eres una princesa real y tienes a tu príncipe azul. Felicidá", escribió Paola Volpato. "Felicidades, Magda, en esta nueva etapa de tu vida, te casaste al fin como la historia cuenta y se quedaron juntos para siempre”, agregó Carolina Arregui. "La más hermosa del mundo", añadió por su parte Dayana Amigo.

¿Cómo surgió el amor?

En una entrevista realizada en 2020, Müller recordó cómo comenzó su historia de amor con Félix y contó detalles de su primer encuentro. "Fue el 18 de septiembre. Una de mis mejores amigas de la vida está pololeando hace harto tiempo y me invitó a su casa en Pucón", relató.

Durante ese viaje, su amiga le mencionó que los hermanos menores de su pololo pasarían a visitarlos. "Y yo pensando que hermanos chicos eran chicos… Y uno de los hermanos chicos era mi (actual) pololo", confesó. Al regresar a Santiago, él la invitó a salir, y desde entonces comenzaron una relación que, con el paso de los años, se consolidó hasta llegar al altar.

