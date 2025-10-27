Delicada situación afectó a la actriz Li Fridman: "Llevo esperando a los carabineros como una hora"
La actriz y candidata a diputada Li Fridman, que formó parte de la exitosa teleserie de Mega "Papá a la Deriva", informó sobre una delicada situación que le afectó el fin de semana pasado, justo cuando estaba en terreno durante su campaña.
Actualmente, Fridman está alejada de la pantalla chica y enfocada en sus objetivos políticos: ser diputada por el Distrito 12, conformado por las comunas de La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.
¿Qué le pasó a la actriz Li Fridman?
A través de sus redes sociales, Fridman informó: "Les quiero contar un hecho muy lamentable que me acaba de suceder. Vine a hacer campaña y volanteo a la feria. Estuve más o menos una hora y media y me robaron el auto".
La candidata agregó: "Les voy a dejar aquí los datos de la patente para ver si me pueden ayudar a masificar, a ver si lo encuentro. Esto pasó en La Florida, en la intersección de Paseo Los Arcos Sur con Los Arrieros".
"Llevo esperando a los carabineros como una hora y no han llegado. Esto es muy lamentable y me doy cuenta de que hay que trabajar profundamente en temas de seguridad", añadió.
