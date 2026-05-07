Feria laboral en La Florida ofrecerá más de 1.500 empleos para jóvenes este viernes: Revisa los detalles de la convocatoria

07 may. 2026 - 19:45 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las cifras de desocupación informadas recientemente por el INE, la Municipalidad de La Florida anunció la realización de una nueva Feria Laboral para Jóvenes 2026, actividad que busca acercar oportunidades de trabajo y formación a vecinos de la comuna y otros asistentes interesados.

La jornada se desarrollará este viernes 8 de mayo en el frontis del Estadio Bicentenario de La Florida, entre las 10:00 y las 14:00 horas, y contará con la participación de más de 20 instituciones que ofrecerán más de 1.500 puestos de trabajo en distintas áreas.

¿Qué podrán encontrar los asistentes a la feria laboral?

Durante la actividad, las personas podrán postular de manera presencial a distintas ofertas laborales, además de acceder a orientación para mejorar sus CV mediante herramientas de inteligencia artificial y consejos relacionados con empleabilidad.

La feria también incluirá información sobre oportunidades de formación en las escuelas de la FACh y de Carabineros de Chile.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, señaló que la inciativa de la feria responde a la necesidad de progreso para las personas de la comuna, que destaca como uno de los pilares que busca desarrollar en su gestión: “Queremos una comuna donde los jóvenes tengan oportunidades, puedan potenciar su talento y ganas de crecer, y puedan salir adelante”.

En esa línea, agregó que “esta feria laboral busca ser un nexo que abra puertas en el mundo laboral para la juventud floridana, para que puedan desarrollar sus proyectos y dar estabilidad a sus familias”.

Nuevo portal de empleo

Junto con la feria presencial, el municipio informó la habilitación del Portal de Empleo OMIL 2026, plataforma desarrollada por la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) en conjunto con la plataforma Trabajando.com.

El sistema estará disponible las 24 horas y permitirá acceder a ofertas laborales en tiempo real. Además, considera oportunidades bajo la Ley 21.015 de Inclusión Laboral para personas con discapacidad.

Según detalló el municipio, el portal ya suma más de 2 mil usuarios registrados, más de 3 mil postulaciones y 45 empresas inscritas.

“Invitamos a participar en esta gran Feria Laboral. Estamos convencidos de que la mejor política social es el empleo. Por eso, hemos reunido diversas ofertas en un solo lugar, más de 1.500 puestos de trabajo, para que quienes buscan una oportunidad puedan encontrarla de forma rápida y segura”, sostuvo el alcalde Reyes.

Las personas interesadas pueden registrarse en Portal de Empleo OMIL La Florida. Además, el municipio informó que quienes necesiten apoyo para registrarse o actualizar su currículum podrán dirigirse a Enrique Olivares Nº 1.003, piso 4, Estadio Bicentenario de La Florida, o escribir al correo omil@laflorida.cl.