Bono por deber asistencia escolar: ¿Cuánto dinero entrega mensualmente?

11 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Los estudiantes escolares tienen la posibilidad de recibir un beneficio monetario, el cual está sujeto al porcentaje de asistencia a sus respectivos establecimientos educacionales, pero también a algunos requisitos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte monetario dirigido a estudiantes cuyas familias integran el Subsistema de Seguridades y Oportunidades y que tengan entre 6 y 18 años de edad.

La condición principal para recibir el bono es cumplir con un porcentaje de asistencia a clases igual o superior al 85%. Es decir, el calendario escolar del Mineduc contempla un total de 38 a 40 semanas de clases, lo que se traduce en 190 a 200 días de clases.

Por lo tanto, para tener un 85% de asistencia, es necesario haber estado presente en al menos 170 días de clases, o sea, haber faltado como máximo en 30 oportunidades.

¿Cuánto dinero mensual entrega el Bono por Deber Asistencia Escolar?

La entrega de este aporte es de un monto de $10.000 para cada beneficiario, se realiza de manera mensual y se otorga en conjunto con el Bono de Protección (más conocido como Bono Dueña de Casa) y con el Bono Base Familiar (este se paga solo si el hogar está en extrema vulnerabilidad).

La fecha de pago exacta puede ser consultada por los interesados en un sitio web habilitado por ChileAtiende (clic aquí) en el que solamente debe digitar su RUT y el sistema arrojará la información de pago.

¿Quiénes reciben el Bono por Asistencia Escolar?

Para recibir el Bono por Asistencia Escolar, es necesario ser parte de una familia usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y cumplir con las siguientes condiciones:

Estar participando del Acompañamiento Psicosocial (APS) o Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tener integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

Los niños deben estar cursando estudios en una institución educacional reconocida por el Estado, en los niveles educativos básica o media, y deben cumplir con una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

Todo sobre Beneficio Estudiante