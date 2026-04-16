"La gente se ha salvado sola": Rodrigo Sepúlveda visitó zona de catástrofe en Lirquén a tres meses de incendio

16 abr. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se cumplieron tres meses desde que ocurrieron los incendios que afectaron a la zona centro-sur de Chile, donde uno de los sectores más afectados estuvo en Penco y Lirquén, ya que unas 120 viviendas resultaron completamente quemadas y que dejó un total de 21 fallecidos producto del siniestro.

A la fecha, son muchas las personas que no han podido reconstruir o recuperar sus artículos de uso doméstico y cotidiano, como camas, cocinas y refrigeradores.

Es por eso que Rodrigo Sepúlveda visitó la población Séptimo de Línea en la comuna de Lirquén, en una transmisión en vivo para Meganoticias Alerta, donde se abrió el espacio para que las personas pudieran dar a conocer qué necesitan.

Rdorigo Sepúlveda visitó zona de catástrofe en Lirquén

Un variado grupo de vecinos del sector expresó sus necesidades, dando a entender que hay personas que están sin camas para dormir, ya que algunas recibieron colchonetas, pero estas ya están desgastadas y no cumplen su función.

Además, los vecinos señalaron que el sector no cuenta con luminarias públicas, por lo que cuando comienza a anochecer, el sector queda a oscuras, lo que implica un peligro al momento de movilizarse.

Luego de que las personas solicitaron la ayuda y dieron sus números telefónicos para ser contactados, el periodista y conductor de Meganoticias entregó algunas palabras.

"Han pasado tres meses, 90 días, y acá no hay luz, la gente tiene que ir a baños químicos todavía, hay zonas con escombros todavía, hay gente que podemos ver que ha parado la casa, pero con su propio financiamiento, su propio esfuerzo, y adentro entras a las casas y no tienen nada", acusó.

"La gente se las ha salvado sola. Por eso es que hoy día necesitan mucha ayuda; lo hemos escuchado en este ratito que llevamos acá", agregó.

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