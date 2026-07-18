Incendio en Mercado Matadero: Rápida acción de guardia nocturno evita propagación a otros locales de Franklin

18 jul. 2026 - 03:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un amago de incendio se registró durante la madrugada de este sábado en un local de abarrotes ubicado al interior del Mercado Matadero, en el sector de Franklin con San Francisco, comuna de Santiago.

El fuego fue controlado por Bomberos de Santiago sin dejar heridos ni mayores daños a otros locales comerciales del recinto.

Guardia nocturno dio aviso oportuno

Según explicaron voluntarios de Bomberos en el lugar, fue uno de los guardias nocturnos que se encontraba al interior del mercado quien se percató de las llamas dentro del local y dio aviso inmediato a la institución.

Al momento del incendio, únicamente dos guardias nocturnos permanecían dentro del recinto, ya que a esa hora todos los locales comerciales del sector ya estaban cerrados.

Voluntarios señalaron que, gracias a esa rápida reacción, el fuego no alcanzó a escalar y pudo ser controlado antes de propagarse al resto de los locales del mercado, donde funcionan numerosos comercios.

Se quemaron principalmente productos no inflamables

De acuerdo con lo informado por bomberos en el lugar, lo que ardió al interior del local correspondía principalmente a mercadería como fideos y arroz, productos no inflamables, lo que también habría contribuido a que las llamas no se propagaran con mayor rapidez.

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