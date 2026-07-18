Senapred declara Alerta Roja por desborde del río Aconcagua en cuatro comunas de la región de Valparaíso

18 jul. 2026 - 04:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por riesgo de desborde del río Aconcagua para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la región de Valparaíso.

La medida entró en vigencia este 18 de julio y se mantendrá hasta que las condiciones lo ameriten.

Caudal alcanzó umbral rojo

De acuerdo con información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Puente Colmo ha registrado un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral rojo.

Este escenario implica un aumento del riesgo para la población que habita cerca de este curso de agua.

Se cancela la Alerta Amarilla vigente desde hoy

En coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Amarilla que se mantenía vigente desde la misma jornada de este 18 de julio, para dar paso a la declaración de Alerta Roja en las cuatro comunas mencionadas.

Se movilizarán todos los recursos disponibles

Con la declaración de la Alerta Roja, Senapred informó que se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento hidrometeorológico que afecta a la zona.

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