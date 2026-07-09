Muere Bonnie Tyler a los 75 años: La cantante de "Total Eclipse of the Heart" que conquistó al mundo con su voz rasgada

09 jul. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante británica Bonnie Tyler, una de las voces más reconocibles de la música de los años 80, falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en Facebook.

La artista permanecía internada desde mayo, cuando fue sometida a una operación intestinal. Posteriormente, fue inducida a un coma artificial y, según informó su familia, murió de forma inesperada a causa de la enfermedad por la que estaba siendo tratada.

La voz que marcó a toda una generación

Hablar de Bonnie Tyler es hablar de algunos de los mayores clásicos del pop y el rock de los años 80. Su interpretación de "Total Eclipse of the Heart" la convirtió en una estrella internacional y, más de cuatro décadas después de su lanzamiento, la canción sigue siendo una de las baladas más populares de todos los tiempos.

A comienzos de 2026, el tema superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, demostrando que su música sigue conquistando a nuevas generaciones. A ese éxito se sumaron otros himnos como "It's a Heartache" y "Holding Out for a Hero", este último incluido en la banda sonora de la película Footloose.

La operación que terminó definiendo toda su carrera

Aunque su voz áspera se convirtió en su sello más característico, pocos saben que surgió tras una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales.

Los médicos le recomendaron guardar reposo, pero la cantante retomó su actividad antes de tiempo. El resultado fue un timbre mucho más rasgado que, lejos de perjudicar su carrera, terminó transformándose en una de las voces más inconfundibles de la música.

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler comenzó cantando en la iglesia y dejó los estudios a los 16 años para perseguir su sueño de dedicarse a la música. Su primer gran éxito internacional llegó con "It's a Heartache", pero fue su colaboración con el compositor y productor Jim Steinman la que la catapultó definitivamente a la fama mundial.

Nunca dejó los escenarios

A pesar de que su mayor momento de popularidad ocurrió entre finales de los años 70 y mediados de los 80, Bonnie Tyler nunca se alejó de la música.

Continuó realizando giras por distintos países, lanzó nuevos discos y en 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción "Believe in Me". Incluso en los últimos meses seguía activa: había estrenado recientemente el sencillo "Only Love" y preparaba una nueva gira por Europa.

Reconocida por su sencillez, en una entrevista concedida en 2025 al Times afirmó: "Tengo una vida muy normal y no tengo guardaespaldas: ¡no soy Mariah Carey!". En 2023 fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su contribución a la música, un reconocimiento que coronó una trayectoria que dejó una huella imborrable en varias generaciones.

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