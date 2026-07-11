Colisión entre patrulla policial y vehículo particular deja tres Carabineros lesionados en San Miguel

11 jul. 2026 - 04:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Salesianos con José Joaquín Prieto dejó como saldo cuatro personas lesionadas, entre ellas tres funcionarios de Carabineros de Chile. Así lo confirmó el teniente Alejandro Lizama Navarrete, oficial investigador de la Prefectura SIAT, quien llegó hasta el lugar para dirigir las diligencias correspondientes.

Según el relato del oficial, el siniestro se produjo cuando un vehículo institucional que se desplazaba por J. J. Prieto colisionó con un automóvil particular que circulaba por avenida Salesianos en dirección al poniente. "Se encontraba en un procedimiento policial, se encontraba en un desplazamiento normal", explicó el teniente respecto al vehículo policial, agregando que este recibió "un impacto lateral (...) con la parte frontal del vehículo civil".

¿Qué dijo Carabineros?

Producto del choque resultaron lesionados los tres carabineros que viajaban en el vehículo institucional, quienes fueron trasladados al Hospital de Carabineros para su atención, mientras que el conductor del vehículo civil fue derivado a otro centro asistencial. "Ninguno se encuentra con lesiones graves o gravísimas al momento", señaló Lizama, aunque aclaró que se trata de una apreciación preliminar realizada por personal del SAMU en el lugar, por lo que aún restan las evaluaciones médicas definitivas.

Según las primeras diligencias, el conductor del vehículo particular se encontraba en estado normal, por lo que se descartó que condujera bajo los efectos del alcohol.

Respecto a las causas del accidente, el teniente indicó que la intersección cuenta con semáforo, por lo que la principal hipótesis apunta a una eventual infracción a la luz roja por parte de uno de los conductores involucrados. "El accidente de tránsito depende de la luz del semáforo de esta intersección. Ya se están realizando todas las diligencias propias de la especialidad para esclarecer técnicamente quién habría infringido esta norma", detalló el oficial.

Finalmente, respecto a la normalización del tránsito en el sector, el oficial explicó que, de manera paralela a las diligencias periciales de la SIAT, personal de la concesionaria de la autopista trabaja en el despeje de la vía. "Están todos desplegados todos los dispositivos y todos los medios necesarios para contener la intersección (...) y así restablecer el tránsito", cerró el teniente, sin entregar un plazo definitivo para la reapertura completa del cruce.

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