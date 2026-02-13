"Maté lo más importante de una relación": Karol Lucero vuelve a referise al polémico quiebre amoroso con Fran Virgilio
¿Qué pasó?
A través de sus redes sociales y luego de un tiempo sin volver a hablar del tema, Karol Lucero volvió a referirse al polémico quiebre matrimonial con Fran Virgilio.
El ex Yiingo hizo una reflexión sobre una pregunta de uno de sus seguidores, donde le preguntaba si él volvería a tener una relación con Virgilio si tuviese la oportunidad.
"Maté lo más importante de una relación"
En una historia en su cuenta de Instagram fue que compartió una caja de preguntas y respondió sobre si volvería a retomar la relación con su expareja luego de la infidelidad.Ir a la siguiente nota
"Nunca he vuelto con una ex, no creo en las segundas partes, más aún cuando maté lo más importante de una relación: La confianza, así que decidí dar vuelta la página", comenzó escribiendo.
En medio de la reflexión, realizó una especie de "mea culpa": "Yo metí las patas hasta el fondo y lo asumí, ¿qué más podría hacer? Frente a tamaña traición, recibí lo que merecía. (...) Yo con la frente en alto enfrenté mi mala decisión, acepté las consecuencias y decidí seguir adelante".
Revisa la historia y el mensaje completo:
Leer más de
Notas relacionadas