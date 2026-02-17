Fatal accidente en La Florida: Camión cae al canal San Carlos y deja un fallecido

17 feb. 2026 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fallecida dejó la caída de un camión tres cuartos a la orilla del canal San Carlos, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. El hecho ocurrió en horas de la noche de este lunes luego de una maniobra de retroceso realizada por el conductor del vehículo.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el camión cayó a la orilla del canal cuando el conductor efectuó la maniobra y provocó que sus ocupantes escaparan del vehículo. Posteriormente, ambas personas fueron arrastradas por la fuerza de la corriente.

Las víctimas fueron desplazadas hasta la comuna de Peñalolén, donde se concretó el operativo de rescate que concluyó con los equipos de emergencia rescatando a ambas personas desde el canal.

El capitán de la prefectura Cordillera de Carabineros, Germán Pardo, relató: "Las personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas y decidieron salir a comprar más. En este caso, la persona que conduce el vehículo, efectúa una maniobra de retroceso, cayendo al canal con la parte posterior".

Pese a que se logró el rescate de ambos involucrados, uno de ellos falleció a pesar de los esfuerzos médicos realizados tras el incidente. El otro ocupante, en tanto, sobrevivió al accidente.

