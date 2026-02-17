Fue apuñalado 10 veces por el ex de su pareja: Investigan crimen por celos en San Ramón

17 feb. 2026 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue asesinado a puñaladas en un ataque por celos registrado el lunes en la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana. El autor del crimen se encuentra prófugo.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el homicidio ocurrió durante la tarde en una vivienda ubicada en calle Mirador, donde la víctima se encontraba junto a su pareja.

En ese contexto, de manera repentina y tras trepar una reja, irrumpió la expareja de la mujer y le propinó diez puñaladas al hombre, quien incluso era su amigo desde hacía años.

La víctima fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde se constató su fallecimiento. En tanto, el atacante se dio a la fuga y aún no ha sido detenido.

¿Qué dijeron las autoridades por el crimen en San Ramón?

La fiscal Marianela Contreras, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que "mientras se encontraba al interior de su habitación, en compañía de su pareja, llega la expareja de la mujer, quien por razones que se investigan procedió a dar distintas puñaladas en el cuerpo de la víctima, causando la muerte casi instantáneamente en el lugar".

"El imputado es conocido (...) estamos realizando las distintas labores para dar con su ubicación y obtener su pronta detención", agregó.

Por su parte, el subcomisario Juan Palavecino, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), consignó que "a través del trabajo en el sitio del suceso, declaraciones de testigos y trabajo de peritos en el lugar, se logró establecer que en el domicilio se encontraba la víctima con su pareja".

"Llegó la expareja de esta señorita, el cual, al darse cuenta de que estaban ellos dos juntos al interior de este inmueble, procedió a ingresar, y realizó diversas heridas cortopunzantes con un cuchillo que él portaba, falleciendo esta persona, cayendo a los pocos metros afuera del domicilio", sumó.

El detective consignó que "el agresor era amigo de la persona que vivía en este domicilio, amigos de años, y en relación a la señorita, era su expareja de una relación de años anteriores. La hipótesis que se está trabajando en este momento, que sería la más fuerte, la más robusta, es de que el móvil sería algo pasional, relacionado a celos".