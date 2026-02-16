Casas de lujo y paseos en helicóptero: Así será el innovador proyecto inmobiliario que debutará en Santiago

16 feb. 2026 - 09:39 hrs.

Un nuevo modelo inmobiliario llegará a Chile en marzo próximo con la apertura de Pueblo La Dehesa, proyecto que ofrecerá alojamiento en exclusivas viviendas en el sector oriente de la capital y que también contempla una serie de actividades y panoramas, incluyendo paseos en helicóptero.

La iniciativa es liderada por el Grupo Altas Cumbres, vinculado al empresario chileno Santiago Cummins, y estará situada en un terreno de dos hectáreas en Santa Blanca, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Alojamiento con paseos en helicóptero

El proyecto contempla una oferta de 38 viviendas amobladas en formato de single family (unifamiliar), que estarán ubicadas en torno a un parque interior con circulación peatonal, simulando una suerte de

"pequeño pueblo", según consignó Diario Financiero.

Se ofrecerá un sistema de arriendo flexible y no se contempla la venta de propiedades. Sin embargo, además de la renta, el modelo contempla "servicios y experiencias organizadas" coordinadas por la administración, incluyendo salidas outdoor e incluso paseos en helicóptero.

Para quienes prefieran quedarse adentro del complejo, podrán disfrutar de espacios comunes, como un salón gourmet denominado La Casita.

Desde la empresa explicaron que el proyecto funcionará como un piloto que "forma parte de una estrategia mayor que contempla nuevos desarrollos bajo el mismo modelo".