Incluye vehículos último modelo: Anuncian nueva subasta de autos con precios desde los $500 mil
¿Qué pasó?
El marketplace más grande de Chile, Macal, tendrá nuevas subastas online para este mes en las que podrás adquirir un auto cero kilómetros, seminuevo o usado. Cuentan con stock de todas las marcas y modelos.
Serán 45 autos disponibles, divididos en dos jornadas. Para esta semana tendrán 21 autos en stock de diversos tamaños y características, para la próxima serán 24.
De acuerdo con información en su sitio web, puedes pagar tu vehículo hasta en 48 cuotas y el stock disponible está compuesto por cinco camionetas, tres furgones, doce hatchback, tres sedán y 22 SUV.Ir a la siguiente nota
En cuanto a los años, habrá un modelo de los años 2013, 2017, 2020 y 2022; dos últimos modelos de 2026; tres autos de 2007; cinco de 2025; siete de 2023 y 24 de 2024.
Respecto a los modelos, hay solo un X70 Plus Jetour, Tucson GL, una Tiggo 2, un S2 JAC, Rush, Morning, Megane, Impreza, CS15, C3, Boxer, BT50, 700 RAM, 500 DFSK y un Mazda 3. También habrá dos Berlingo, tres Landtrek y tres 3008 Peugeot; serán cuatro Aya, cinco Mokka, seis 2008 Peugeot y siete 208.
¿Cuándo es la subasta y cómo participar?
La próxima subasta online será este jueves 23 de abril a las 12:00 horas y la siguiente tiene fecha para el 30 de este mes. Para participar, debes ingresar al sitio web de Macal, seleccionar el auto de tu interés y verificar qué fecha de subasta tiene.
Luego, tendrás que inscribirte y pagar una garantía desde la página del auto que quieres comprar.
Finalmente, te llegará un comprobante del pago de tu garantía y listo, espera el día del evento y en la esquina superior derecha de la página web haz clic en "Subasta en vivo", selecciona "entrar como participante" e ingresa con tu usuario y contraseña.
Para más información y revisar qué modelos están disponibles, precios y sus características, ingresa al siguiente enlace.
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