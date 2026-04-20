Con libros desde los mil pesos: Librería de Santiago abre sección de productos en liquidación

20 abr. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

En un video que acumula miles de visualizaciones, la tienda Kayma sorprendió a los amantes de la lectura en la Región Metropolitana, con la apertura de una nueva sección de venta en su local.

Se trata de una masiva liquidación de libros que ofrece precios difíciles de encontrar en el mercado tradicional, atrayendo a cientos de lectores de todas las edades y de todos los gustos.

Según se observa en el registro, la variedad de títulos es abrumadora, abarcando desde grandes clásicos de la literatura hasta los "bestsellers" más recientes, que han dominado las listas de ventas y las redes sociales.

La creadora del video enfatiza que, debido a la alta demanda y los bajos precios, los títulos más populares suelen agotarse con rapidez, por lo que la recomendación principal es asistir con tiempo y disposición para buscar entre el catálogo disponible.

¿Dónde está ubicada la tienda y qué libros están disponibles?

La promoción es por tiempo limitado, hasta que se agoten algunos ejemplares. Además de los libros de ficción, el video muestra que hay una amplia variedad de opciones que van desde literatura infantil, textos de autoayuda, historia y hasta cómics.

Cualquiera de los libros tiene un valor de solo mil pesos. Algunos de los títulos en venta son: Feather Girl, Todo marcha sobre ruedas, La hermandad de los libreros muertos, Tan Linda y Tan solita, Desobediente, Mi Historia: Michelle Obama, Maravilloso desastre y más de editoriales y autores reconocidos como Gabriel García Márquez.

Para Kayma, esta diversidad asegura que familias enteras puedan encontrar algo de su interés, convirtiendo la jornada de compras en un paseo cultural completo para diferentes rangos etarios.

El local está ubicado en la Avenida Víctor Jara 2414, Estación Central. Frente al planetario USACH.

Todo sobre Remates