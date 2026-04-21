Descuentos de hasta 40%: Conocida papelería de Estación Central anuncia cierre de puertas y liquida todos sus productos

21 abr. 2026 - 14:15 hrs.

¿Qué pasó?

Tras años de servicio a una gran comunidad de clientes, la conocida tienda de papelería Stelam ha anunciado oficialmente el cierre definitivo de sus puertas.

Esta decisión marca el final de una trayectoria dedicada al suministro de materiales escolares y de oficina, dejando un vacío en el comercio de la comuna de Estación Central, pero abriendo una última oportunidad para sus clientes habituales y nuevos compradores.

Como parte de su proceso de despedida, el establecimiento ha iniciado un remate total de inventario para agotar existencias antes del cese de operaciones.

Los usuarios podrán encontrar una amplia variedad de artículos con descuentos de hasta el 40 %, aplicables a categorías que van desde papelería técnica hasta artículos de arte, cotillón, decoración para fiestas y mochilas escolares.

Según informaron a través de TikTok, esta venta especial representa una ocasión única para adquirir productos de alta calidad a precios significativamente reducidos.

¿Dónde está ubicada Papelería Stelam?

El espacio físico de Steleam se encuentra en la comuna de Estación Central, específicamente en la calle San Alfonso 675.

Pese a que no hay declaración formal respecto al motivo del cierre de la tienda, varios de los seguidores de la persona que hizo el anuncio en redes sociales lo atribuyeron a dos cosas.

Por un lado, la decisión de cambiarse de ubicación hacia una "más lejana", mientras que otros especulan que se vieron perjudicados por las medidas implementadas por el municipio para disminuir el comercio ilegal en la zona.

¿Cuándo será el remate de productos y cuáles estarán en descuento?

Serán 10 días los que estará vigente la liquidación y todos los productos, a excepción del cartón piedra, estarán con 40 por ciento de descuento. La compra no está limitada a personas que asistan al local, sino que se extiende a clientes de regiones y otros que hagan pedidos a través de WhatsApp.

El remate inició ayer 20 de abril y culminará el próximo miércoles 29 de abril, o antes en caso de agotar stock.

Muchos clientes y seguidores lamentaron la noticia y dejaron algunos comentarios en la publicación, como: "NOO, mi emprendimiento empezó con ustedes", "Qué pena, tienen cosas increíbles", "¿Pero cómo? ¿¡Dónde compraré ahora mismo pinturas acrílicas!? y "No creo que se va Stelam".

El horario de atención es de lunes a viernes entre las 9:30 am hasta las 18:00 horas y los sábados desde las 9:30 am hasta las 16:00 horas.

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