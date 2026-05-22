Día de los Patrimonios 2026: recorre el Monumento Histórico Palacio Pereira en el corazón de Santiago
- Por Meganoticias
Una oportunidad especial para visitar la casa de la institucionalidad patrimonial de Chile en un ambiente abierto y accesible para todas y todos.
¿Alguna vez imaginaste recorrer un palacio histórico que combina arquitectura del siglo XIX con intervención contemporánea? En este Día de los Patrimonios 2026, el Palacio Pereira se abre al público para una experiencia patrimonial e inolvidable.
La actividad permite recorrer las salas de exhibición del palacio, relajarse en su patio o cafetería, y conocer el Centro de Documentación o el punto de préstamo de libros de Bibliomás. Un espacio único en el centro de Santiago que integra historia, cultura y diseño en un solo lugar.
El recorrido es una invitación a conectar con el patrimonio vivo de Chile, conocer de cerca uno de los edificios más singulares del centro cívico y vivir una jornada patrimonial única en el corazón de Santiago.
Detalles de la actividad
- Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026
- Horario: 10:00 a 19:00 horas (horario continuado)
- Lugar: Palacio Pereira, Santiago
- Dirección: Huérfanos 1515, Santiago
- Punto de encuentro: Metro Santa Ana
- Modalidad: Presencial, Región Metropolitana
- Accesibilidad: Rampas (D.S. 50) · Pasillos y circulación (D.S. 50) · Pavimentos antideslizantes · Mesones rebajados (D.S. 50) · Baños accesibles (D.S. 50) · Puertas anchas (D.S. 50) · Ascensores accesibles (D.S. 50) · Audioguías · Mudadores
- Audiencia: Público general
- Contacto: +56 2 2997 9475 · maria.contreras@cultura.gob.cl
Sitio web: https://palaciopereira.cl/
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