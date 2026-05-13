Bono pad por quistes sinoviales: ¿Cuánto paga el usuario?

13 may. 2026 - 17:00 hrs.

El Bono pad por quistes sinoviales permite tratar esta afección sin que esto represente un impacto económico agresivo para el paciente. Esta figura de atención médica está disponible para afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y sus cargas familiares.

Según Fonasa, los quistes sinoviales, que también son reconocidos como “gangliones”, son protuberancias que aparecen comúnmente en la mano y la muñeca.

De acuerdo con el informe oficial, estos suelen aparecer junto a las articulaciones o los tendones.

¿Cuánto paga el usuario por el bono pad por quistes sinoviales?

Para la atención médica oportuna y tratamiento de los quistes sinoviales, el paciente debe hacer un copago por 258.970. El bono pad de esta prestación se consigna bajo el código 2501050.

En este paquete se incluye el tratamiento quirúrgico, por vía convencional, con el que se realiza la extirpación del quiste sinovial, bursa o ganglion.

En el sitio web de Fonasa se encuentran todos los detalles de esta y otras prestaciones médicas, que se pueden tratar en convenio con las instituciones, para ofrecer un servicio integral a los pacientes.

Características generales de los bonos pad

Como en todos los paquetes de este tipo, se incluyen los honorarios de todo el equipo profesional que técnicamente se requiera, los valores de los días cama y el derecho de pabellón, incluidas las diferencias de tarifas por estos conceptos.

También se contemplan los medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización y todas las prestaciones necesarias para resolver integralmente la patología correspondiente.

Asimismo, se considera la atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, incluyendo los controles postoperatorios, la reparación de lesiones involuntarias y el tratamiento de las complicaciones más frecuentes derivadas de la resolución de la patología.

En el caso de intervenciones quirúrgicas que requieran estudios histopatológicos, dichas prestaciones están incluidas en el valor del bono pad.

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