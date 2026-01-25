Pago a cuidadores: Estas condiciones te dejan fuera de recibir el beneficio

25 en. 2026 - 15:00 hrs.

Las y los cuidadores de personas tienen la posibilidad de optar a un pago por su labor, siempre y cuando tengan bajo su cuidado a personas con dependencia severa y que no reciban una remuneración.

Ahora bien, desde la Subsecretaría de Servicios Sociales, establecen que será considerada una persona con dependencia severa aquella que no pueda realizar las labores de la vida diaria como preparar alimentos, vestirse o manejar dinero, funciones para las cuales requiere del apoyo de una o más personas.

¿Qué condiciones me pueden dejar fuera de recibir el Pago a Cuidadores?

Así como hay requisitos para ser acreedor del aporte, existen algunas condiciones que permiten que se pierda este beneficio; entre ellas están:

Que la persona dependiente disminuya su dependencia de un tercero (disminución del índice de Barthel).

Por fallecimiento de la persona dependiente. El o la cuidadora dejará de recibir el pago al mes siguiente de que haya fallecido.

Que la persona cuide deficientemente del dependiente.

Que el o la cuidadora fallezca y transcurran tres meses de su deceso sin que alguien la haya reemplazado.

¿Cómo solicitar el pago a cuidadores?

Finalmente, para solicitar el pago a cuidadores, que asciende a $32.991, el beneficiario debe acudir al establecimiento de atención primaria donde está inscrito el causante y realizar la solicitud. La entrega se realiza el mismo mes de la fecha en que se concede.

Se mantendrá mientras se cumplan los requisitos de acceso y exista la disponibilidad económica en las leyes de presupuestos del sector público de los años respectivos.

Todo sobre Beneficios