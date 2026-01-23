¿Quiénes pueden recibir $10.000 mensuales por el Bono Control Niño Sano?

23 en. 2026 - 13:00 hrs.

El Estado incentiva el cuidado preventivo de la salud de los niños mediante el Bono por Control Niño Sano, que premia la responsabilidad de sus padres o tutores con un pago mensual.

Consiste en una ayuda económica de $10.000 mensuales por cada menor de seis años que tenga sus revisiones médicas al día. La persona a su cargo recibe el monto automáticamente.

¿Quiénes pueden recibir el Bono por Control Niño Sano?

De acuerdo con ChileAtiende, está destinado para las familias participantes del Subsistema Seguridad y Oportunidades que cumplan con los siguiente:

Haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención.

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Ser responsable de un menor de seis años, al 31 de marzo del año correspondiente, y acreditar tener al día el control de salud del niño sano.

¿Cómo se obtiene el Bono por Control Niño Sano?

Una vez que inicia el Plan de Intervención, los responsables del niño deben presentar el carnet al día en la municipalidad para su acreditación, bajo el siguiente esquema:

Para niños menores de dos años: acreditar entre el mes 1 y 2, luego entre el mes 7 y 8; entre el mes 13 y 14, y finalmente entre el mes 19 y 20 del Plan de Intervención.

acreditar entre el mes 1 y 2, luego entre el mes 7 y 8; entre el mes 13 y 14, y finalmente entre el mes 19 y 20 del Plan de Intervención. Para niños de entre dos y seis años: acreditar entre el mes 1 y 2, y luego entre el mes 13 y 14 del Plan de Intervención.

