Gobierno anuncia bono para damnificados por incendios: Pago inicia esta semana y monto llega hasta $1.500.000

21 en. 2026 - 04:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno anunció este martes la entrega de un bono para los damnificados por los incendios forestales que han azotado a las regiones de Biobío y Ñuble.

Fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien informó la entrega de dichas ayudas, en el marco de un nuevo balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred).

Bonos de hasta $1.500.000

"Ha sesionado el comité de ayudas tempranas y se ha resuelto avanzar, en primer lugar, en la entrega del bono de recuperación, que va a tener dos tramos: $1.500.000 para la afectación alta, y $750.000 para la afectación media", detalló.

La autoridad explicó que para acceder a este beneficio es requisito contar con la Ficha Básica de Emergencia, conocida como FIBE.

"Se realiza a través de un depósito único en la cuenta RUT del jefe de hogar. También puede ser cobrado de manera presencial en las sucursales del Banco Estado. Esta es una primera ayuda que vamos a empezar a pagar esta semana", señaló Elizalde..

En el caso de aquellos que no cuenten con la ficha FIBE, el ministro indicó que se están desplegando los equipos de los municipios y del ministerio de Desarrollo Social para que se pueda cumplir con este requisito y constatar el nivel de afectación.

Recuperación

"Adicionalmente, ya estamos llevando adelante lo que se llama la Recuperación Temprana de Infraestructura, liderada por el MOP y que consiste en la remoción, retiro y disposición final de escombros. Ya tenemos dispuestas 37 máquinas operativas en Ñuble, y 74 en Bío Bío", añadió.

Por otro lado, el secretario de Estado afirmó que los equipos especializados se encuentran "a la espera de la autorización para ingresar a las áreas donde se va a realizar esta tarea, porque todavía hay áreas cuyo ingreso está prohibido".

"Todavía se está realizando a la búsqueda de cuerpos en el marco que está llevando adelante el Ministerio Público, a través de la de PDI y con participación del Servicio Médico Legal (SML)", agregó.