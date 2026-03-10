La mansión donada por Leonardo Farkas se puede arrendar: Este es el millonario monto que piden

10 mar. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

En 2022, el empresario y filántropo Leonardo Farkas donó su mansión ubicada en el sector Lo Curro, en Vitacura, a la fundación Desafío Levantemos Chile. La organización posteriormente vendió la propiedad —bajo un acuerdo de total confidencialidad con el comprador— con el fin de financiar la reconstrucción tras el megaincendio ocurrido en Viña del Mar.

Recientemente, Portal Inmobiliario identificó esta vivienda como el inmueble más caro actualmente disponible en arriendo en la Región Metropolitana.

El millonario valor de arriendo

Según informó LUN, la casa que perteneció a Farkas fue nuevamente puesta en oferta, esta vez bajo la modalidad de arriendo sin muebles. Su valor asciende a US$50.000 mensuales, lo que equivale a cerca de $45.380.000, siempre y cuando los interesados cumplan con ciertos requisitos.

La propiedad destaca por sus 2.050 m² construidos en un terreno de 12.000 m², con la opción de ampliarlo hasta 20.000 m². Debido a su ubicación en el faldeo del cerro Lo Curro, ofrece vistas panorámicas hacia el cerro Manquehue y gran parte de Santiago.

El inmueble cuenta con 6 habitaciones y 9 baños, además de una serie de amenidades de lujo: sala de cine, gimnasio, piscina indoor con spa, jacuzzi, sauna, bodega de vinos, canchas de tenis y racquetball, barbecue completamente equipado y ascensor.

¿Qué requisitos debo cumplir para arrendarla?

Para postular al arriendo de esta exclusiva vivienda es necesario acreditar una renta líquida mensual superior a $136.149.000.

Teodosio Cayo, gerente general de la tasadora Arenas y Cayo, señala que este requisito sirve como filtro inmediato para reducir el universo de interesados.

“El segmento al que apunta se estrecha hasta quedar acotado a un puñado de familias con alto poder adquisitivo”, afirma.

Respecto al valor solicitado, el experto explica: “Considerando el valor aproximado de la casa que en algún momento fue publicitado, estaría dentro del rango. Sin embargo, se ubica en el tramo más alto y, bajo las condiciones económicas vigentes, tiene baja probabilidad de concretarse sin un descuento adicional. Diría que podría perfectamente ser 12% menos, dependiendo del arrendatario y las condiciones del contrato”.

En esa línea, Cayo detalla que el perfil de eventuales arrendatarios es extremadamente específico. “Podría tratarse de un fondo de inversión que mantiene a sus clientes en el anonimato. También clientes extravagantes —famosos o grandes empresarios—, embajadas o CEO de compañías muy importantes o del área tecnológica”, sostiene.