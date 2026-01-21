"Toda ayuda sirve": Farkas anuncia importante donación para tres damnificados por los incendios

21 en. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Leonardo Farkas utilizó sus redes sociales para comprometer una importante ayuda económica a tres damnificados de los incendios que durante estos días afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Se trata de tres casos emblemáticos de esta tragedia que se dieron a conocer a través de los medios de comunicación y que se hicieron rápidamente virales, remeciendo el corazón de los chilenos.

Farkas comprometió ayuda a damnificados

En una publicación en su cuenta de X que incluyó fotografías de los tres damnificados, Farkas pidió, como de costumbre, que le ayuden a conseguir los datos de los beneficiados para concretar la ayuda.

"Díganle al bombero Manuel, al joven Matías y al carabinero Carlos que den sus datos para depositarles dos millones de pesos a cada uno, con mis mejores deseos. Apoyo directo y transparente", señaló el empresario.

"Pido a los periodistas que entrevistan a familias que lo perdieron todo en el megaincendio, pidan sus cuentas y difundan. Hay muchos compatriotas que pueden aportar. (Toda ayuda sirve)", agregó.

¿Quiénes son los tres damnificados?

Uno de ellos es el bombero Manuel Rivas, vecino de Penco, quien mientras combatía el fuego en otro sector de la comuna sufrió el incendio de su propia casa.

El segundo caso es el de Matías Arriagada, quien perdió a su padre y su perro en los incendios en Lirquén. El joven, quien relató su historia en un video en redes, trabajaba en Rancagua al momento de los siniestros.

El tercer damnificado es Carlos Arévalo, un carabinero, también de Lirquén, quien salvó a su madre al momento de la evacuación.

