Icónica avenida de La Serena será completamente reconstruida: Tendrá una inversión de $7.900 millones

03 feb. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para los vecinos de La Serena. La emblemática Avenida Francisco de Aguirre será completamente reconstruida gracias a un proyecto urbano de alto impacto que intervendrá más de 30 mil metros cuadrados, mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida en uno de los corredores más importantes del norte del país.

Las obras ya comenzaron en el tramo que conecta la Ruta 5 con Avenida del Mar, parte central del eje estructural de la ciudad.

Una inversión de $7.900 millones

El proyecto considera la renovación integral del espacio público mediante la instalación de nuevas baldosas, luminarias, mobiliario urbano, basureros, bebederos, máquinas de ejercicio y cámaras de televigilancia. Con ello se busca reforzar la seguridad y fomentar el uso permanente de este histórico corredor urbano.

La inversión total asciende a $7.990.782.851, financiados a través del Programa de Inversión del Presupuesto Regional del Gobierno Regional de Coquimbo.

El plazo de ejecución se extenderá por 18 meses y corresponde a una de las intervenciones urbanas más relevantes de los últimos años en la capital regional, clave para la modernización del espacio público en el norte del país.

El diseño incorpora criterios de accesibilidad universal y seguridad urbana con el objetivo de consolidar un entorno moderno que recupere el valor histórico de este tradicional corredor.

"Cambiará la cara del sector"

Durante la ceremonia de primera piedra, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, destacó el alcance del proyecto señalando que se trata de una inversión que permitirá recuperar y transformar un eje fundamental para la ciudad.

"Esta obra, que se ejecutará en un plazo de 18 meses, cambiará la cara del sector con más seguridad, espacios inclusivos, áreas de recreación y equipamiento para el uso de toda la comunidad", dijo.

Por su parte, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, valoró el rol estratégico de esta intervención para el desarrollo urbano de la comuna.

"Esta obra marca el inicio de un nuevo ciclo de desarrollo para la ciudad y pone en valor uno de sus principales espacios urbanos, fortaleciendo la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", cerró.