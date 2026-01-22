Turistas en la región de Coquimbo: Autoridades advierten del real peligro de las corrientes marinas

22 en. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

La ciudad de La Serena es una de las localidades más visitadas de la región de Coquimbo, debido a sus atractivos turísticos que despiertan la curiosidad de muchos chilenos y argentinos en estas vacaciones de verano.

Es importante recordar que en Chile hay una gran cantidad de playas que no son aptas para el baño, como lo son las de La Serena, las que también presentan otro peligro natural: las corrientes marinas.

"Hay más corriente que oleaje"

Según consignó el diario El Día, una mujer subió un video que se volvió viral en la aplicación de TikTok, donde llamó a evitar las playas de La Serena, específicamente el sector emplazado en la Avenida del Mar, debido al peligro de las corrientes marinas que arrastran a personas. En cambio, llamó a preferir balnearios como Peñuelas, La Herradura, Guanaqueros, Totoralillo o Tongoy.

De acuerdo con el medio citado, se han realizado más de 190 rescates de salvavidas en la Avenida del Mar en el último tiempo.

Desde el municipio de La Serena, el delegado de la Avenida del Mar, Javier Godoy, detalló que durante la temporada se han realizado 10 rescates, con un total de 19 personas salvadas. Además, se han efectuado 180 asistencias en el agua, que corresponden a intervenciones menores donde el salvavidas ingresa al mar y logra sacar a la persona sin la necesidad de activar protocolos mayores.

Respecto a la labor preventiva, la autoridad indicó al medio citado que se han llevado a cabo 2.889 acciones de prevención, consistentes en advertencias y educación directa a los bañistas.

Sobre las condiciones del mar, señaló que este año no se han presentado grandes marejadas, pero sí fuertes corrientes submarinas, lo que hace que el mar se vea mentiroso. "Hay más corriente que oleaje, y eso es incluso más riesgoso para las personas", advirtió Godoy.

"La principal amenaza hoy son las corrientes, especialmente desde Cuatro Esquinas hacia el sur. Ahí hay más gente y más riesgo. Estamos trabajando con 30 salvavidas, más un equipo de rescate permanente, para proteger a los bañistas, pero la responsabilidad es de cada persona", agregó el delegado de la Avenida del Mar.

