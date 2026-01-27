Logo Mega

Lista "Lo peor de lo peor" del ICE: 42 chilenos figuran en ranking de extranjeros detenidos de EEUU

¿Qué pasó? 

En diciembre del año pasado, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos publicó un sitio web titulado Arrested: Worst of the Worst (Arrestos: lo peor de lo peor), en donde se muestra a personas que han sido detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Ahora, se conoció que las autoridades de dicho país incluyeron en su listado a 42 chilenos, quienes tienen la prioridad de ser deportados.

Los delitos más comunes de los chilenos detenidos 

En el caso de los chilenos, los delitos que más se repiten son robo, hurto, fraude, posesión de droga o falsificación de documentos.

Dentro del sitio también aparecen personas de países sudamericanos como Colombia, Brasil, Venezuela o Argentina, quienes han sido procesados en el último año.

Lista "Lo peor de lo peor" 

"El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. está denunciando a los peores delincuentes extranjeros arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)", se lee en la descripción del sitio web. 

"Bajo el liderazgo de la secretaria Noem, los hombres y mujeres trabajadores del DHS y el ICE están cumpliendo la promesa del presidente Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, empezando por los peores de los peores, incluyendo a los inmigrantes indocumentados que ven aquí", agregan. 

