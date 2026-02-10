Caso Nancy Guthrie: Detienen a persona para interrogarla por la desaparición de madre de periodista de la NBC

10 feb. 2026 - 00:06 hrs.

¿Qué pasó?

Medios internacionales confirmaron este martes que la policía detuvo a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de una conocida periodista de la cadena NBC, Savannah Guthrie, quien es copresentadora del programa News TODAY.

Según los últimos antecedentes, se trata de un hombre que fue interrogado por las autoridades en el marco de las diligencias para localizar a la mujer.

Revelaron imágenes de un sujeto de interés

Esto ocurre justo después de que el FBI publicara unas fotografías de un sujeto de interés, el que fue visto en las afueras de la casa de la víctima de 84 años en Tucson, Arizona.

Por el momento, no se ha confirmado si la persona que fue detenida corresponde al individuo que se hizo presente en el domicilio.

Savannah Guthrie y Nancy Guthrie / People

La NBC recalcó que el Departamento del Sheriff del Condado de Pima no divulgará ninguna información por el momento.

