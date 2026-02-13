"No es fácil escribir estas palabras": La irreperable pérdida familiar que enfrenta Pancha Merino

13 feb. 2026 - 11:06 hrs.

Un duro momento personal y familiar se encuentra viviendo Francisca "Pancha" Merino en estos últimos días, debido a una irreparable pérdida.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y panelista de espectáculos confirmó el fallecimiento de su hermano, Mario Ernesto Merino Aguirre, a los 67 años de edad.

Pancha Merino le dedicó emotivas palabras a su hermano

"Querido hermano Ernesto, no es fácil escribir estas palabras. Las despedidas nunca lo son, sobre todo cuando se trata de alguien tan importante en mi vida como tú", partió escribiendo Pancha Merino en redes sociales.

"Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano", cerró la actriz en su publicación, en la que adjuntó una fotografía donde aparece Ernesto.

Los seguidores de Pancha Merino aprovecharon de dejarle cientos de mensajes de apoyo, a los que también se sumaron famosos del espectáculo nacional.

"Mi reina preciosa, me acabo de enterar. Acá estoy siempre y lo sabes. Te abrazo y te quiero con el alma", escribió Catalina Pulido. "Un abrazo muy grande amiga", le comentó Marcela Vacarezza a la actriz. "Un abrazo enorme", expresó Diana Bolocco.

