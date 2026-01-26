"Lucho Plátano" enfrenta juicio por homicidio de comisario PDI: Piden presidio perpetuo y otros 100 años de cárcel

26 en. 2026 - 17:17 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes comenzó el juicio contra Luis Vásquez Villenas, conocido como Lucho Plátano, por el homicidio del comisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés Donoso, ocurrido el 17 de enero de 2023 en la comuna de La Cisterna, a las afueras del domicilio del funcionario de PDI.

De acuerdo a los antecedentes del caso, la víctima recibió cuatro impactos balísticos que le causaron la muerte. Vásquez arriesga dos penas de presidio perpetuo y otras penas que suman más de 100 años de prisión por los delitos de homicidios simples frustrados, homicidios simples consumados, homicidios calificados, un robo con homicidio, además de los delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego.

¿Qué penas arriesga Lucho Plátano?

El fiscal Milibor Bugueño detalló que “se está pidiendo solo por el robo con homicidio, presidio perpetuo calificado, por el homicidio calificado solo, presidio perpetuo simple, y por los otros delitos penas que llegan a los 100 años adicionales a todas las penas anteriormente solicitadas”.

“Tenemos tranquilidad de que lo que se va a exponer es el resultado de una investigación extensa, que permitió agrupar distintos hechos y antecedentes en una sola causa”, manifestó el persecutor.

Por su parte, el subprefecto Juan Zúñiga recordó que “desde el primer momento se mantienen antecedentes fidedignos que daban cuentan de la identidad del responsable de este delito”.

“Posteriormente de cometer el delito de homicidio, él se traslada a la comuna de La Granja, donde utiliza esta red de apoyo para dirigirse a la comuna de San Bernardo, lugar en el cual permanece unos días. Posteriormente, se traslada a la comuna de La Florida y finalmente a la comuna de San Ramón, donde es ubicado”, indicó Zúñiga.

Vásquez fue detenido el 8 de febrero de 2023 y se ha mantenido en módulos de alta seguridad.