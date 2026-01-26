Llegaron tarde al terminal y perdieron el bus: Siguieron el vehículo, le cruzaron un auto en plena carretera y lo apedrearon

26 en. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito hecho fue el que ocurrió en la región de Coquimbo, luego de que una familia perdiera el bus que los trasladaría hasta Santiago. En concreto, el clan terminó atacando a la máquina en un hecho de violencia vial que no ha pasado desapercibido.

Todo ocurrió el pasado 18 de enero, cuando, tras perder el bus, la familia en cuestión persiguió al transporte en la carretera, en plena ruta 5, llegando incluso a apedrearlo.

El hecho fue registrado por los mismos pasajeros del bus. En las imágenes, que circularon rápidamente por redes sociales, provocaron molestia por el actuar de los involucrados y por la violencia a la que fueron expuestos.

Según indicó la empresa de la flota, Pluss Chile, a través de un comunicado, las personas involucradas no se presentaron en el terminal en el horario establecido, por lo que el servicio continuó su recorrido de manera habitual.

Luego vinieron los hechos de violencia, que fueron consigandos por el mayor de carabineros, David Gallardo, al Diario El Día.

“Efectivamente esto ocurrió hace una semana atrás, aproximadamente, el domingo 18 de enero, cuando un bus de la empresa Pluss Chile salió desde la ciudad de Coquimbo a la ciudad de Santiago y aproximadamente en el kilómetro 420 de la ruta 5 fue abordado por un grupo familiar que detuvo su vehículo particular delante del bus, de una manera muy imprudente y con riesgo de accidente”, sostuvo.

Ante la negativa de permitir el ascenso de pasajeros en ruta —debido a que es una normativa interna de la empresa—, los sujetos se ofuscaron y comenzaron a ocasionar daños al vehículo.



“Según lo que señala la víctima que realizó la denuncia en la Tenencia de Carretera de Choapa, efectivamente le habrían ocasionado daños en el parabrisas y limpiaparabrisas del bus, aparentemente con piedras y objetos contundentes”, cerró el uniformado.