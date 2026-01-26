"Hola, con Amparo Noguera": Así fue la llamada en que "La Jenny" se hizo pasar por la actriz en millonaria estafa
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
En el marco de la investigación por la millonaria estafa que afectó a Amparo Noguera, se reveló un audio que expone el modus operandi de Jenny Ramos, líder de la banda que engañó a la actriz.
En la grabación, dada a conocer en un reportaje de Mucho Gusto, se escucha a la influencer de 41 años contactándose con el Banco Edwards City para "solucionar" un problema con una tarjeta.
Haciéndose pasar por Amparo Noguera, Ramos le comenta a una ejecutiva bancaria que no pudo realizar una compra en una tienda de Cenco Costanera.
Revisa el contenido del audio
Ejecutiva bancaria: Bienvenida, ¿con quién tengo el gusto de hablar?
Jenny Ramos: Hola, buenas tardes, con María Amparo Noguera Portales.
Ejecutiva bancaria: ¿En qué le puedo ayudar?
Jenny Ramos: Lo que pasa es que estaba haciendo una compra en MacOnline, en el Costanera Center, y no pude hacer la compra.
Ejecutiva bancaria: ¿Tiene usted clave de cajero?
Jenny Ramos: Sí.
Ejecutiva bancaria: Vamos a realizar un proceso de validación para revisar la tarjeta. La voy a derivar al sistema automático que le va a solicitar digitar en el teclado del teléfono su RUT, y luego debe elegir una opción de validación, dependiendo de cuál tenga usted activa. Puede elegir clave de cajero automático, Mi Pass o Digipass y debe digitar los números en el teclado del teléfono.
