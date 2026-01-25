"Tenemos a tu hija...": Familia denuncia la desaparición de joven de 16 años desde el pasado jueves en Quinta Normal

25 en. 2026 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

La familia de Yesenia Tabasco Gaviria realiza una desesperada búsqueda de la joven de 16 años que se encuentra desaparecida desde la tarde del pasado jueves 22 de enero en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

Según explicó su padrino, Juan Garrido, a Meganoticias.cl, la noche de su desaparición recibieron un mensaje amenazador, y desde ese momento no han tenido ninguna otra comunicación que pueda dar luces del paradero de Yesenia.

"Tenemos a tu hija"

De acuerdo a Garrido, Yesenia pidió permiso para ir al mall a eso de las 15:00 horas, pero cuando él y la madre de la menor llegaron a la casa a eso de las 19:15 horas, se percataron de que la joven había dejado todas las cosas para cocinar listas, pero que no había preparado el almuerzo, por lo que pudo no haber salido de casa rumbo al centro comercial.

Luego de un par de horas, a eso de las 20:50 horas, la madre de Yesenia recibió un mensaje desde el teléfono de la adolescente, el cual encendió las alarmas en la familia: "Tenemos a tu hija. Te la vamos a matar, coño".

Inmediatamente, la familia se acercó a la PDI e interpuso una denuncia por "presunta desgracia". Desde ese día la policía civil los contacta cada seis horas para conocer si tiene nueva información, pero desde dicho mensaje la noche del jueves, no han tenido ningún otro indicio de lo que podría haber pasado con la joven.

Familia piensa en posible secuestro

Juan Garrido detalló que su sobrina es "una niña de casa" que "no sale y no tiene muchas amistades", por lo que su desaparición los tiene desconcertados.

Además, reveló que la tarde de la desaparición, ocurrida cerca de Radal con Salvador Gutiérrez, una vecina dijo "escuchar una discusión y sentir un portazo" en la vivienda. "A lo mejor entró una persona, la sacaron a la fuerza y se la llevaron", teoriza la familia.

Desde la PDI confirmaron a Meganoticias.cl la denuncia por la desaparición de Yesenia y que ya se están desarrollando las primeras diligencias del caso.

