Videos muestran rescate de turistas italianos que se extraviaron en la región de Aysén

26 en. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Dos turistas italianos fueron rescatados por personal de Carabineros en un trabajo en conjunto con la Armada, luego de extraviarse en un sector del lago O'Higgins, en la región de Aysén.

Adultos mayores se perdieron en el lago O'Higgins

La mañana del domingo, a eso de las 07:30 horas, un funcionario de Senapred señaló vía telefónica haber recibido una llamada desde el centro de emergencia de la empresa estadounidense Garmin (Inreach).

En el contacto se señalaba que en un sector del lago O’Higgins, un GPS habría activado el botón de emergencia. Se trataba de dos personas de nacionalidad italiana, un hombre de 60 años y una mujer de 65.

Al verificar las coordenadas, se percataron de que correspondía a un sector no habilitado con senderos o puntos de interés turístico, distante unas 8 a 12 horas de caminata desde la Tenencia Teniente Hernán Merino.

A raíz de ello, se activó una patrulla de especialistas en Montaña y Frontera de dicha unidad policial, con la finalidad de aproximarse al lugar de activación del GPS y efectuar una búsqueda más rápida.

Turistas fueron rescatados en buenas condiciones

Posteriormente, a las 18:30 horas del domingo, el personal especializado llegó a Villa O’Higgins con los dos turistas extraviados, quienes se mantenían sin lesiones y en buen estado de salud.

Carabineros

Carabineros

Los especialistas de Montaña y Frontera fueron trasladados en la lancha institucional de la Armada de Chile y posteriormente en un bote zodiac, por la dificultad del lugar al que se necesitaba llegar.

Revisa videos del rescate