Temblor se registra en el sur del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, a las 14:36 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 60 km al sureste de Hornopirén, en la región de Los Lagos. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.