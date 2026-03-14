Temblor se registra en el sur del país: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico

14 mar. 2026 - 14:44 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 14:36 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 60 km al sureste de Hornopirén, en la región de Los Lagos. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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