Primer vuelo de expulsiones del año: 83 personas fueron deportadas del país rumbo a Bolivia y Colombia

25 en. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron la expulsión de 83 personas extranjeras en un vuelo chárter con destino a Bolivia y Colombia, siendo el primero del presente año.

Según detalló el SERMIG, 56 expulsiones fueron de carácter administrativo, mientras que las otras 27 corresponden a expulsiones judiciales.

¿Qué informaron las autoridades por el primer vuelo de expulsiones de este 2026?

El principal objetivo para realizar las expulsiones es dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, por lo que se prioriza la expulsión de personas que han cometido delitos o que cuenten con antecedentes policiales o penales.

Respecto al operativo aéreo, que concluyó con las 83 expulsiones, la prefecto Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, dijo que "la PDI en conjunto con el SERMIG materializaron la expulsión de 83 extranjeros, 52 de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos, por registrar expulsiones vigentes tanto judiciales como administrativas. Entre ellas, por los delitos de homicidio, robo o delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y a la ley de armas, entre otros".

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Luis Thayer, informó que "con la salida del vuelo 23 en lo que va de gobierno, se concretan 4.421 expulsiones de personas extranjeras desde 2022. La regularidad con que estas medidas se han ejecutado refleja una clara priorización del Gobierno por asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria y de fortalecer la seguridad del país. Se trata de una política de Estado que debe someterse en el tiempo".

Por último, se informó que en el 2025 se materializaron 1.117 expulsiones desde el territorio nacional. En lo que va de este 2026, un total de 128 personas han sido expulsadas del país.