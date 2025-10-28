Allanan oficinas de Codelco y Sernageomin en distintas regiones debido a fatal derrumbe en El Teniente

28 oct. 2025 - 11:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) está allanando este martes oficinas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernagomin), en el marco de la investigación por la muerte de seis trabajadores en un derrumbe en la mina El Teniente.

Las diligencias se están llevando a cabo simultáneamente en las regiones de Antofagasta, Atacama, Metropolitana y O'Higgins, encabezadas por detectives de la Brigada de Homicidios (BH), Brigada Anticorrupción (Briac), Brigada de Lavado de Activos (Brilac) y Brigada de Cibercrimen.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron a Meganoticias que serían 37 personas las que se encontrarían en calidad de imputadas por eventuales responsabilidades en la tragedia, principalmente miembros de la cúpula de Codelco y funcionarios de Sernageomin.

¿Qué dijeron desde Codelco?

Mediante un comunicado, desde Codelco confirmaron que "personal de la PDI realizó diligencias en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco y de la División El Teniente en Rancagua. Según indicaba la orden emanada del Juzgado de Garantía de Rancagua, el procedimiento buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa".

"Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas. La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente", agregaron.

El accidente en la mina El Teniente de Codelco

A las 17:34 horas del jueves 31 de julio se registró un sismo de magnitud 4,2 a 37 km al este de Rancagua, región de O'Higgins, a 17 km de profundidad. El temblor, cuya causa aún se investiga —ya sea de origen natural o derivado de los trabajos de explotación—, provocó un derrumbe en El Teniente, específicamente en el sector Andesita.

La emergencia obligó a evacuar a cerca de 2.500 personas que se encontraban en labores en el yacimiento, mientras paralelamente se constataba que 9 trabajadores estaban lesionados, uno fallecido y 5 atrapados en el nivel 7, en la parte norte de la mina subterránea de cobre más grande del mundo.

Tras varios días de arduos trabajos, se confirmó el hallazgo de los cinco mineros que permanecían desaparecidos, lamentablemente sin vida. Se trataba de Gonzalo Núñez, Álex Araya, Carlos Arancibia, Moisés Pávez y Jean Miranda, mientras que la primera víctima fatal fue identificada como Paulo Marín.

