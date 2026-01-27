Cris MJ lanza "Las Filtradas" en la previa de su histórico Estadio Nacional

27 en. 2026 - 16:48 hrs.

El fenómeno del género urbano chileno, Cris MJ, estrenó oficialmente su nuevo álbum titulado "Las Filtradas". Esto llega en el punto más alto de su carrera y funciona como la antesala para su concierto en el Estadio Nacional, programado para el próximo 17 de abril de 2026.

El título del álbum, "Las Filtradas", nace de la propia relación del artista con su fanaticada. Gran parte de los 18 tracks que componen el disco circularon previamente de manera informal en redes sociales y plataformas no oficiales.

Lejos de ser un problema, estas filtraciones generaron una expectativa masiva, convirtiendo los temas en tendencia antes de su estreno. Hoy, el artista presenta las versiones definitivas, con una producción que rescata el "reggaetón de la mata" y el trap latino.

Colaboraciones

El sucesor del álbum "Apocalipsis" no llega solo. Cris MJ reclutó a figuras clave del género para potenciar el alcance internacional del proyecto:

FloyyMenor: Se reúne con MJ tras el éxito mundial de "Gata Only".

Se reúne con MJ tras el éxito mundial de "Gata Only". Bryant Myers: Aporta la cuota de jerarquía internacional desde Puerto Rico.

Aporta la cuota de jerarquía internacional desde Puerto Rico. Nes y PandaBlack: Voces que refuerzan la identidad callejera y el sonido local.

"Este proyecto es una declaración artística potente, fiel a la calle y al ADN musical que ha convertido a Cris MJ en un fenómeno global", señalan desde su equipo de trabajo.

El "Tracklist" oficial de Las Filtradas

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales e incluye los siguientes temas:

Pensando Brígido

No Me Salga Con Esa

Visto Caro

Botellita de Champagne

Romper La Disco

Curiosidad

Hoy Te Toca (ft. FloyyMenor)

Donde Estás Ma (ft. Nes)

Tú Eta Exótica

Romperte

Ta Llamándome

Desde Los 12

Piso 13

Grillz Flaite (ft. PandaBlack)

2032

Subieron Las Ventas (ft. Bryant Myers)

Corazón Negro

Camino al Estadio Nacional 2026

Con este estreno, el "Más que suena" pavimenta su camino hacia el 17 de abril de 2026, fecha en la que hará historia al ser el primer artista urbano chileno en presentarse en solitario en el Estadio Nacional.

Actualmente, Cris MJ domina los charts de streaming y acumula millones de reproducciones, consolidando un sonido nacional que hoy resuena en todo el mundo.