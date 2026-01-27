Logo Mega

Macha y El Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, entre otros: Confirman artistas para evento benéfico "Biobío se Levanta"

El evento "Biobío se Levanta", a beneficio de los damnificados por los incendios forestales, ya tiene fecha, lugar, precio de entradas y los artistas que asistirán en ayuda para la región.

Todo lo que se recaude durante el evento, será dirigido para "la construcción de viviendas de emergencia, su habilitación interior y a la entrega de kits de alimentación, higiene y aseo", detallan en sus redes sociales los organizadores.

¿Cuáles son los artistas que estarán en el evento?

Los principales artistas que participarán de la actividad benéfica son:

  • Macha y El Bloque Depresivo.
  • Garras de Amor.
  • Entremares.
  • Katteyes.
  • Pablito Pesadilla.
  • Sinaka.
  • Kennat.
Los asistentes podrán llevar como donación para las personas afectadas kits de limpieza o materiales de construcción.

El evento se realizará el domingo 1 de febrero en Concepción, en el Club Hípico. Las entradas ya están disponibles en tuacceso.cl, teniendo precios desde preventa, general y en puerta. 

