Macha y El Bloque Depresivo, Garras de Amor, Entremares, entre otros: Confirman artistas para evento benéfico "Biobío se Levanta"
- Por Miguel Aburto
El evento "Biobío se Levanta", a beneficio de los damnificados por los incendios forestales, ya tiene fecha, lugar, precio de entradas y los artistas que asistirán en ayuda para la región.
Todo lo que se recaude durante el evento, será dirigido para "la construcción de viviendas de emergencia, su habilitación interior y a la entrega de kits de alimentación, higiene y aseo", detallan en sus redes sociales los organizadores.
¿Cuáles son los artistas que estarán en el evento?
Los principales artistas que participarán de la actividad benéfica son:
- Macha y El Bloque Depresivo.
- Garras de Amor.
- Entremares.
- Katteyes.
- Pablito Pesadilla.
- Sinaka.
- Kennat.
Los asistentes podrán llevar como donación para las personas afectadas kits de limpieza o materiales de construcción.
El evento se realizará el domingo 1 de febrero en Concepción, en el Club Hípico. Las entradas ya están disponibles en tuacceso.cl, teniendo precios desde preventa, general y en puerta.
