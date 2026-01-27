Rodrigo Sepúlveda publicó listado de las 20 personas a las que Leonardo Farkas ayudó con $1 millón a cada una

27 en. 2026 - 15:02 hrs.

A través de redes sociales, el conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, publicó el listado de las 20 personas a las que Leonardo Farkas ayudó con 1 millón de pesos.

El aporte del filántropo se da en un momento crucial para las familias de estas personas, ya que todas necesitan comenzar a reconstruir lo que perdieron por los incendios forestales.

La publicación de "Sepu"

Por medio de un reel de Instagram, el periodista de Mega compartió imágenes junto a las personas que recibirán la donación.

Sepúlveda escribió al pie de la publicación: "Acá les dejo a las 20 familias que generosamente Leonardo Farkas ayudó con 1 millón de pesos a cada una. Su equipo ya está en contacto con ellas para hacer el depósito respectivo! Infinitas gracias por la ayuda".

Paula Parra, una de las personas que recibió el millón de pesos, agradeció el apoyo de Farkas en la publicación e hizo una petición: "Hola soy Paula Andrea y le quería agradecer a todos por su ayuda y pedirles que no se olviden de Lirquen tan pronto, esta recuperación recién comienza".

