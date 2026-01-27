Zoológico del Parque Metropolitano vuelve a abrir sus puertas: Las entradas son gratuitas y debes reservarlas

27 en. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Buenas noticias para los amantes del zoológico. Esto porque el espacio ubicado en el Parque Metropolitano volverá a abrir sus puertas tras casi un año de permanecer cerrado.

Así lo consignó el propio zoológico a través de sus redes sociales, afirmando que a partir de este miércoles 28 de enero el espacio estará a disposición del público nuevamente.

"Desde este miércoles 28 de enero volvemos a abrir nuestras puertas para reencontrarnos en este rincón emblemático de Santiago", dijo la institución a través de un video.

"Son los recuerdos, las visitas en familia, las miradas llenas de asombro y esas primeras conexiones con la naturaleza, las que han construido nuestra historia", agregaron.

"En diciembre pasado celebramos nuestros primeros 100 años. Y el mejor regalo es iniciar este nuevo ciclo caminando juntos", añadieron.

¿Cómo se puede asistir al Zoológico Nacional?

Si bien las entradas al lugar son gratuitas, es necesario reservar las entradas en parquemet.cl El horario de atención es de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

