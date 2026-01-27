"Que el tiempo te deje huellas como pétalos": El comentado saludo de Simón Pesutic a Vivianne Dietz en su cumpleaños

27 en. 2026 - 16:19 hrs.

A través de sus redes sociales, el actor Simón Pesutic le dedicó un especial saludo de cumpleaños a su pareja, la actriz Vivianne Dietz, el cual fue comentado entre sus seguidores.

En el registro, se puede ver a la actriz en un video blanco y negro, pero lo que llamó la atención de los internautas fue el mensaje poético que escribió Pesutic.

"A ti. Capullo de estrellas de alelí"

En el reel que compartió el actor, escribió: "Feliz nacimiento, niña de aire. A tus 30 veranos. A la primavera que brota en tu regazo. A ti. Capullo de estrellas de alelí. Pequeña querubín. Te deseo que la vida no te pida explicaciones. Que te encuentre siempre, atravesando horizontes. Que no falten flores en tu jardín".

"Que tu nombre descanse en las cosas más sencillas. Que el tiempo te deje huellas como pétalos. Que los años cuando pasen; no te roben el sueño".

Los comentarios de los seguidores de la pareja no tardaron en llegar: "Es como leer a Romeo y Julieta, ella tan dócil como una pluma, y él tan cálido como el verano", "No me han querido ni una w...", "Con esto confirmo que jamás me han amado!", "Deseo que toda mujer tenga un Simón en su vida, y me incluyo en ese deseo", "Qué hermosa forma de decir te amo".

