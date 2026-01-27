Comienza el Campeonato Nacional 2026: Revisa la programación de la fecha 1 del torneo

27 en. 2026 - 17:04 hrs.

Terminó la espera. Este fin de semana comienza la acción del Campeonato Nacional 2026. Coquimbo Unido busca mantener la defensa de su título, mientras que Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica son los otros llamados a pelear el torneo.

Por su parte, Universidad de Concepción y Deportes Concepción harán su retorno a la Primera División del fútbol chileno.

Los partidos destacados de la fecha 1

Todo arrancará este viernes 30 de enero, con el partido donde U. de Chile recibirá a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

En tanto, para el sábado destaca la visita de Colo Colo a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. A su vez, Coquimbo visita a la U. de Concepción en el Ester Roa.

Para el domingo resalta la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena en La Portada; mientras que la fecha se cerrará el lunes con el encuentro entre Everton y Unión La Calera en el estadio Sausalito.

Revisa la programación de la fecha 1 del Torneo Nacional

Viernes 30 de enero

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.

Sábado 31 de enero

12:00 horas, Deportes Limache vs. Colo Colo , estadio Elías Figueroa.

vs. , estadio Elías Figueroa. 18:00 horas, Cobresal vs. Huachipato , estadio El Cobre.

vs. , estadio El Cobre. 20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa Rebolledo.

Domingo 1 de febrero

12:00 horas, Deportes Concepción vs. O'Higgins , estadio Ester Roa Rebolledo.

vs. , estadio Ester Roa Rebolledo. 18:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica , estadio La Portada.

vs. , estadio La Portada. 20:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.

Lunes 2 de febrero