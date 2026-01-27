Comienza el Campeonato Nacional 2026: Revisa la programación de la fecha 1 del torneo
- Por Vicente Guzmán
Terminó la espera. Este fin de semana comienza la acción del Campeonato Nacional 2026. Coquimbo Unido busca mantener la defensa de su título, mientras que Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica son los otros llamados a pelear el torneo.
Por su parte, Universidad de Concepción y Deportes Concepción harán su retorno a la Primera División del fútbol chileno.
Los partidos destacados de la fecha 1
Todo arrancará este viernes 30 de enero, con el partido donde U. de Chile recibirá a Audax Italiano en el Estadio Nacional.
En tanto, para el sábado destaca la visita de Colo Colo a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. A su vez, Coquimbo visita a la U. de Concepción en el Ester Roa.
Para el domingo resalta la visita de Universidad Católica a Deportes La Serena en La Portada; mientras que la fecha se cerrará el lunes con el encuentro entre Everton y Unión La Calera en el estadio Sausalito.
Revisa la programación de la fecha 1 del Torneo Nacional
Viernes 30 de enero
- 20:00 horas, Universidad de Chile vs. Audax Italiano, Estadio Nacional.
Sábado 31 de enero
- 12:00 horas, Deportes Limache vs. Colo Colo, estadio Elías Figueroa.
- 18:00 horas, Cobresal vs. Huachipato, estadio El Cobre.
- 20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Coquimbo Unido, estadio Ester Roa Rebolledo.
Domingo 1 de febrero
- 12:00 horas, Deportes Concepción vs. O'Higgins, estadio Ester Roa Rebolledo.
- 18:00 horas, Deportes La Serena vs. Universidad Católica, estadio La Portada.
- 20:30 horas, Palestino vs. Ñublense, estadio Municipal de La Cisterna.
Lunes 2 de febrero
- 20:00 horas, Everton vs. Unión La Calera, estadio Sausalito.