Famoso actor estadounidense lucha por su vida: Es protagonista de recordada película junto a Sandra Bullock
- Por Diego Alonzo
Quinton Aaron, famoso actor estadounidense, está con riesgo vital, luchando por su vida, después de haber sufrido un inconveniente cuando se encontraba en su casa, lo que tiene preocupados a sus fans.
Según informaron medios internacionales, hasta ahora, el intérprete se encuentra conectado a dispositivos médicos, aunque estaría respirando parcialmente por sí solo.
La esposa de Aaron, Margarita, reveló que tiene una infección en la sangre y que los médicos aún están intentando resolver el origen del problema.
Dolor y entumecimiento en las piernas
Margarita contó que todo comenzó un día que su esposo amaneció adolorido. En ese momento, lo ayudó a subir las escaleras, puesto que sus piernas estaban adormecidas. Fue allí cuando decidió llamar a emergencias para que lo chequearan.
La mujer destacó que su pareja es un "luchador" y que en las últimas horas ha mostrado cierta "mejoría" en su estado de salud.
Aaron es conocido por protagonizar la recordada película "Un sueño posible" junto a Sandra Bullock, una historia de superación enfocada en el fútbol americano y que fue estrenada en 2009.
