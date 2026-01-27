Famoso actor estadounidense lucha por su vida: Es protagonista de recordada película junto a Sandra Bullock

27 en. 2026 - 17:21 hrs.

Quinton Aaron, famoso actor estadounidense, está con riesgo vital, luchando por su vida, después de haber sufrido un inconveniente cuando se encontraba en su casa, lo que tiene preocupados a sus fans.

Según informaron medios internacionales, hasta ahora, el intérprete se encuentra conectado a dispositivos médicos, aunque estaría respirando parcialmente por sí solo.

La esposa de Aaron, Margarita, reveló que tiene una infección en la sangre y que los médicos aún están intentando resolver el origen del problema.

Dolor y entumecimiento en las piernas

Margarita contó que todo comenzó un día que su esposo amaneció adolorido. En ese momento, lo ayudó a subir las escaleras, puesto que sus piernas estaban adormecidas. Fue allí cuando decidió llamar a emergencias para que lo chequearan.

La mujer destacó que su pareja es un "luchador" y que en las últimas horas ha mostrado cierta "mejoría" en su estado de salud.

Aaron es conocido por protagonizar la recordada película "Un sueño posible" junto a Sandra Bullock, una historia de superación enfocada en el fútbol americano y que fue estrenada en 2009.

Quinton Aaron y Sandra Bullock en "Un sueño posible"

