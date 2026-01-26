Lola Melnyck volvió a trabajar de inmediato tras sufrir infarto: "No tengo tiempo para estar enferma"

26 en. 2026 - 18:33 hrs.

Preocupación causó hace unas semanas el estado de salud de la recordada bailarina ucraniana Lola Melnyck, quien a sus 43 años sufrió un infarto en Brasil, país en el que reside desde hace varios años.

En conversación con Las Últimas Noticias, la exfigura de la televisión chilena reveló que desde la pandemia ha sufrido problemas cardiacos similares, aunque hasta ahora no habían sido de tal magnitud.

Un problema de varios años

Hace un par de años "me desmayé unas tres veces en el mismo día. Todo el mundo pensaba que era un ataque de pánico. Estuve sedada tres días", contó. Tras un electrocardiograma, le dijeron que había sufrido un episodio cardiaco y le ordenaron hacerse más exámenes, los que hasta la actualidad no se ha realizado.

"Los episodios fueron avanzando, en el sentido de que cada vez eran más comunes e intensos, pero yo lo atribuía todo a ataques de ansiedad, nerviosismo, a la vida que estamos llevando, al trabajo, a todo", comentó Lola.

La bailarina explicó que el 29 de diciembre "venía de un ritmo terrible de trabajo. Tuve las peores horas de mi vida. Me pasó de todo: me había desmayado, era horrible la sensación, nunca lo pasé tan mal como aquella madrugada". Ese día le diagnosticaron un preinfarto, pero siguió con su vida habitual.

El infarto

Dos semanas después, el 16 de enero, su cuerpo no aguantó más y sufrió un infarto. "Simplemente empiezo a sentir algo raro. Llamé a mi equipo de trabajo y llamaron a la ambulancia. En el hospital me estabilizaron, para que no me fuera (a morir)", relató.

Luego, convenció a los doctores para que le dieran el alta, pero con la promesa de hacerse los exámenes que expliquen sus problemas médicos. "No los he hecho porque no tengo tiempo, tengo que trabajar. Salí del hospital y partí a trabajar, entrenamientos para el circo, no tengo tiempo para estar enferma", argumentó. Incluso, adelantó que viajará a África en abril.

A pesar de ello, aprovechó de enviarle una recomendación a "la gente que entienda que esto no es un chiste y que al primer síntoma tiene que ser responsable, ver la causa, no automedicarse, no pensar que esto va a pasar, porque solo empeora".

