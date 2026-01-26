El emotivo reencuentro de Victoria Beckham con las Spice Girls: Faltó una integrante

26 en. 2026 - 13:18 hrs.

Victoria Beckham dejó atrás las polémicas familiares con su hijo Brooklyn y reapareció en redes sociales el fin de semana al compartir una fotografía con sus excompañeras del grupo Spice Girls.

La esposa de David Beckham se reunió con Melanie “Mel C” Chisholm y Geri Halliwell-Horner para festejar el cumpleaños número 50 de Emma Bunton. Eso sí, no pasó desapercibida la ausencia de la quinta integrante, Melanie "Mel B" Brown.

"Las quiero tanto"

La fiesta se realizó en Oxfordshire, Inglaterra, donde las exintegrantes del recordado grupo se quedaron hasta la 1 de la madrugada, con barra libre incluida.

"Las quiero tanto", escribió Victoria en una publicación en Instagram, acompañada de una postal donde aparecen las cuatro.

En tanto, su esposo y exfutbolista, David Beckham, puso en los comentarios: "Esto me hizo feliz. Solo puedo imaginar cómo se sienten los fans de las Spice Girls".

Por su parte, la cumpleañera también aprovechó para comentar y agradecer los festejos: "Las amo mucho a todas".

