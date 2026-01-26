Vasco Moulian revela que se sintió atraído por dos hombres: "No di el paso, estuve a punto"
- Por Vicente Guzmán
En un nuevo capítulo de Only Friends, Vasco Mullian sorprendió a todo el panel tras contar por primera vez, públicamente, que cuando era joven se sintió atraído por dos hombres.
La confesión surgió durante una conversación sobre bisexualidad, en la que participaron el conductor José Antonio Neme, y los otros invitados, Daniela Aránguiz, Jordi Castell y Catalina Pulido. En ese contexto, el actor señaló: "A mí me han gustado dos hombres".
"No di el paso, estuve a punto"
Ante la sorpresa de Neme y los invitados, el también actor contó que uno de los hombres por los que sintió atracción fue el actor Pablo Núñez, mientras que no dio el nombre del segundo. "He tenido miedo en el momento de estar ahí", reveló.Ir a la siguiente nota
A pesar de ello, Vasco dijo que no se considera bisexual, aunque ellos "me gustaban. Pero no di el paso. Estuve a punto", recordó.
Incluso, contó que en una ocasión "estábamos en un saco de dormir, no voy a contar con cuál de los dos, y me empieza a hacer cariño, y se acuesta conmigo y yo arrugué".
"¿Y por qué no te atreviste a probar?", le preguntó Neme. "No sé, no sé", respondió Vasco Moulian.
Leer más de
Notas relacionadas
- Dos pisos y terraza con vista panorámica: Así es la casa que se construía "La Jenny" con el dinero de estafa a Amparo Noguera
- "No me ha devuelto ni un peso": La conduntende aclaración de Marité Matus en contra de Camilo Huerta
- "Algunas decisiones se toman para proteger la paz": El sentido mensaje de Kika Silva tras quiebre con Gonzalo Valenzuela