"Algunas decisiones se toman para proteger la paz": El sentido mensaje de Kika Silva tras quiebre con Gonzalo Valenzuela

Después de varios rumores y especulaciones, Gonzalo Valenzuela y Kika Silva confirmaron la semana pasada el fin de su matrimonio, que se extendió por un año y ocho meses.

La información fue dada a conocer por la ahora expareja mediante una publicación compartida en redes sociales, en la que expresaron que el quiebre amoroso se dio en buenos términos.

Desde entonces, ninguno de los dos se había referido nuevamente al tema. Sin embargo, durante las últimas horas fue Kika quien rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram.

"No todo se explica, no todo se defiende"

En la mencionada red social, expresó que "estos días he intentado estar desconectada de lo que se dice. Siempre he sido sincera por este canal y valoro profundamente esta comunidad. Pero a veces el silencio no es friadad, es cuidado, sobre todo cuando hay terceros y no solo me involucra a mi".

"Estoy eligiendo parar, observar y cuidarme, incluso cuando eso incomoda a otros. No todo se explica. No todo se defiende", agregó la modelo.

Para cerrar su mensaje, escribió que "he visto muchas mentiras estos días. Entiendo que terminar un matrimonio en buenos términos puede ser algo "fome" para el mundo en el que trabajo, pero es mi realidad. Algunas decisiones se toman para proteger la paz".

