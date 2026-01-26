"No me ha devuelto ni un peso": La conduntende aclaración de Marité Matus en contra de Camilo Huerta

26 en. 2026 - 09:04 hrs.

Marité Matus se refirió públicamente a la disputa legal que mantiene con su exmarido, Camilo Huerta, quien le debe una millonaria suma de $35 millones, dinero que utilizó para abrir un negocio relacionado con cannabis medicinal en la comuna de Colina.

Hace unos días, Las Últimas Noticias informó que el equipo legal del ex Yingo aseguraba que ya le había pagado a Matus un total de $25.135.188. Sin embargo, desde el lado de la empresaria afirmaban que en realidad eran solo $14.977.970 lo cancelado.

No obstante, la madre de los hijos de Arturo Vidal negó dicha información y aseguró en sus redes sociales que Huerta no le había devuelto nada.

"No me ha devuelto ni un peso"

A través de una historia en Instagram, la influencer compartió la publicación del citado medio y escribió "Falso!! No ha devuelto ni un peso".

En una segunda publicación, Matus escribió una reflexión en la que acusó a su exmarido de mentir y de "sostener una falsedad. Sostener una mentira requiere memoria, frialdad y la decisión consciente de negar lo que fue real".

"Eso es lo más decepcionante. Yo di confianza, dinero y oportunidades desde el amor. Llegar hasta este punto donde la mentira intenta tapar la verdad no es solo injusto!! Es profundamente doloroso". añadió.

Para cerrar, la creadora de contenido advirtió: "No me callaré aunque intenten hacerlo con amenazas".

