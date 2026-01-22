"Me pasé con la bebida": Phil Collins revela su delicado estado de salud

22 en. 2026 - 15:01 hrs.

Phil Collins, el recordado músico y exlíder de la banda Genesis, atraviesa por un delicado estado de salud que lo mantiene a diario luchando por poder caminar y con cuidados médicos a toda hora.

Así lo reflejó un documental de BBC Sounds, que repasa su trayectoria musical, además de su vida privada y su actual estado de salud.

Complicaciones de salud y cuidados permanentes

El británico contó que permanece bajo cuidados médicos permanentes a causa de las complicaciones de salud derivadas de una lesión en la columna sufrida en 2007, hace ya casi 20 años.

Por ello, dispone de asistencia médica las 24 horas del día para cumplir con su tratamiento. También, reveló que la lesión le ocasionó daño neurológico permanente, lo que le ha hecho perder buena parte de su autonomía.

Junto a ello, se sometió a cinco cirugías de rodilla y solo una de ellas le funciona adecuadamente. "Puedo caminar, aunque necesito ayuda con muletas o cualquier otro apoyo", afirmó el músico en la entrevista citada por Entertainment Weekly.

Sus últimas presentaciones y los problemas con el alcohol

Collins también recordó lo que fueron sus últimas presentaciones en 2022 con su grupo, cuando su hijo menor tuvo que tocar por él en la batería, por lo que solo se limitó a cantar.

Tras la última gira, el artista confesó que se excedió con el consumo de alcohol: "Me pasé con la bebida, lo que afectó a mis riñones". Sin embargo, explicó que el apoyo de su familia y su propia disciplina le permitieron superar el problema y se mantiene sobrio desde hace dos años.

Actualmente y, a pesar de sus limitaciones, Collins sigue dedicado a la música, aunque solo participando en proyectos de grabaciones y colaboraciones.