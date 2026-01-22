"Todo tiene un límite": Julio Iglesias se defiende de denuncias de delitos sexuales y publica chats

22 en. 2026 - 11:19 hrs.

Julio Iglesias volvió a defenderse de las acusaciones de delitos sexuales en su contra, realizadas por dos extrabajadoras que eran parte del servicio doméstico del cantante. Además, publicó chats de ellas para reafirmar su inocencia.

Las acusaciones surgieron la semana pasada, luego de que ambas mujeres afirmaron haber sido víctimas de tocamientos, conductas sexuales no consentidas, insultos y tratos degradantes que el artista habría efectuado durante 2021 en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas.

"Todo tiene un límite"

A través de una publicación en sus redes sociales, el español mostró su molestia con la Fiscalía en la investigación, pues afirmó que se negaron a permitirle "ejercer mi defensa y a proporcionarme acceso formal a la denuncia".

Por ello, explicó que solo puede defenderse en redes para "dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados. (...) Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad", añadió.

En su escrito, el compositor de 82 años explicó que existen chats de WhatsApp con las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en su casa y cuando se fueron, los que "demuestran que la información difundida carece de veracidad (...) y ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la incoherencia mediática a la que estoy siendo sometido".

Los chats de Iglesias con las denunciantes

En una de las conversaciones publicadas por Iglesias, se ve que una de las denunciantes le escribió el 20 de abril de 2021: "Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición... Todos los días a tu lado son valiosos, un beso y un abrazo".

Otras imágenes muestran más mensajes de la mujer, incluyendo un tierno saludo de cumpleaños en el que firmó como "Stephany Abreu, tu fiostereuta por siempre".

Asimismo, otro de los chats muestran un mensaje de la otra presunta víctima, quien también le envió un texto cariñoso el 26 de marzo de 2023: "Hola señor, espero no molestarlo con mi breve mensaje. Solo es para saludarlo y mandarle un fuerte abrazo, está de más decirle que lo quiero mucho y que estoy a la orden. Att: Alejandra".

Sin embargo, llama la atención que la gran mayoría de mensajes en ambos casos no tuvieron respuesta por parte de Julio Iglesias. Es más, la segunda víctima le escribió en enero 2023 un texto a una tercera persona en el que dio a entender un conflicto con el cantante: "Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí".